Водителям Подмосковья рассказали о дорожной обстановке

Минтранс Подмосковья рассказал о дорожной обстановке

Официально

Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры МО]

Утром в четверг, 27 августа, загруженность дорог Подмосковья составила пять баллов. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном затруднения в движении наблюдаются на дорогах, следующих в сторону Москвы. В частности, пробки есть на Ленинградском, Щелковском, Каширском, Варшавском шоссе. Кроме того, они фиксируются на Киевском, Волоколамском, Пятницком шоссе.

Водителей призвали соблюдать правила дорожного движения и избегать резких маневров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.

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Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
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