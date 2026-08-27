Водителям Подмосковья рассказали о дорожной обстановке
Минтранс Подмосковья рассказал о дорожной обстановке
Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры МО]
Утром в четверг, 27 августа, загруженность дорог Подмосковья составила пять баллов. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В основном затруднения в движении наблюдаются на дорогах, следующих в сторону Москвы. В частности, пробки есть на Ленинградском, Щелковском, Каширском, Варшавском шоссе. Кроме того, они фиксируются на Киевском, Волоколамском, Пятницком шоссе.
Водителей призвали соблюдать правила дорожного движения и избегать резких маневров.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.