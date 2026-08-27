Фигуристка Фефелова назвала причину перехода в танцы на льду
Фигуристка Фефелова о переходе в танцы: «Понравилось в поддержках крутиться»
Фото: [ФФККР]
Победительница этапа юниорского Гран-при в танцах на льду Мария Фефелова рассказала Sport24 о переходе в этот вид фигурного катания из одиночек.
В китайском Сиане Фефелова стала победительницей в паре с Артемом Валовым.
«У меня встал выбор — остаться в одиночке или пойти в танцы. Партнер у меня уже был (Артем), это было бы удобно. И я пошла в танцы, потому что мне понравилось в поддержках крутиться. Мне казалось, что немного муторно каждый день заниматься мелкой работой. Поддержки меня склонили в сторону танцев», — призналась Мария Фефелова.
На этапе юниорского Гран-при россияне заняли первые места во всех категориях. В женском одиночном катании победительницей стала София Дзепка, в мужском — Лев Лазарев, среди спортивных пар — Полина Шешелева и Егор Карнаухов.
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