Фигуристка Фефелова назвала причину перехода в танцы на льду

«У меня встал выбор — остаться в одиночке или пойти в танцы. Партнер у меня уже был (Артем), это было бы удобно. И я пошла в танцы, потому что мне понравилось в поддержках крутиться. Мне казалось, что немного муторно каждый день заниматься мелкой работой. Поддержки меня склонили в сторону танцев», — призналась Мария Фефелова.