Как собака показывает доверие без слов: обратите внимание на ее взгляд и моргание

Собаки могут использовать моргание как тонкий сигнал дружелюбия и связи с хозяином, пишет Daily Mail со ссылкой на исследование Пармского университета. Ученые выяснили, что питомцы чаще моргают, когда видят, как моргает близкий им человек.

В эксперименте участвовали 35 собак. Им показывали видео, где люди либо моргали, либо смотрели прямо перед собой с открытыми глазами. Когда на записи был незнакомец, частота моргания у животных почти не менялась. Но если собака видела моргающего хозяина, она начинала моргать чаще.

Ведущий автор исследования Кьяра Канори объяснила, что моргание обычно нужно для защиты глаза, но у животных оно может иметь и социальное значение. По ее словам, связь между человеком и собакой строится не только на голосе, жестах и мимике, но и на гораздо более мелких поведенческих сигналах.

Авторы подчеркивают: работа не доказывает, что собака каждый раз сознательно что-то говорит морганием. Ранее исследования уже показывали, что собаки различают человеческие эмоции по лицу и могут улавливать чувство стресса.