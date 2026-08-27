Губернатор Воробьев открыл форум педагогов Подмосковья «Стратегия цифрового лидерства в образовании»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл форум педагогов Подмосковья «Стратегия цифрового лидерства в образовании». В нем приняли участие директора и учителя школ, руководители образования на местах, а также партнеры – министр просвещения РФ Сергей Кравцов и глава Сбербанка Герман Греф.

«Спасибо вам, что вы здесь. <...> Не было ни одного мероприятия, когда бы мы не обращались с просьбой рассказать о чем-то полезном для наших детей, о чем-то умном, о трендах мировых вселенных. Всегда находили поддержку у команды Сбера, и, на самом деле, мы этим дорожим», – сказал Воробьев.

Все большие стратегические сессии по цифровой экономике, образованию часто проходят с участием команды Сбера и других передовых компаний, в том числе Яндекса, добавил губернатор.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.