В Павлово-Посадском взяли на контроль ДТП, в котором погиб 18-летний водитель

Павлово-Посадская городская прокуратура проконтролирует установление обстоятельств ДТП, в результате которого погиб 18-летний водитель. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По предварительным данным, инцидент произошел в четверг, 27 августа, примерно в 02:00 на 3-м км автодороги Алферово — Часовня. Там водитель автомашины «Фольксваген-Поло» не справился с управлением, в результате чего допустил съезд в кювет с последующим наездом на дерево. В результате водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия. 16-летняя девушка-пассажир с различными травмами была доставлена в медицинское учреждение.

Городская прокуратура взяла на контроль ход и результаты процессуальной проверки по данному факту, на место происшествия для координации правоохранительных органов выезжал городской прокурор Владимир Бусыгин.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за семь месяцев зафиксировали более 36,7 тыс. преступлений.