Не только в сводках: что на самом деле слышали и видели ростовчане, когда над областью уничтожали БПЛА

В комментариях под постами официальных лиц о ситуации в регионе после атаки БПЛА в ростовских телеграм-каналах и в чатах местные жители рассказали, как они пережили ночь, сообщила rostovgazeta.ru.

В ночь на 14 января над территорией Ростовской области силами ПВО уничтожено 25 БПЛА противника, сообщил телеграм-канал Минобороны РФ. В утренней сводке ведомства регион не фигурировал. Местные жители рассказывают, что слышали «жужжание». Они считают, что таким звуком сопровождается полет украинских дронов. Люди пишут, что слышали также звуки разрывов.

«Первый раз за все время я слышу такой взрыв»; «Я слышу жужжание…» — написали жители региона.

Жители региона сообщили, что в небе видели яркие вспышки. Горожане рассказали, что от взрывов просыпались дети. Многие в ночь на 14 января не спали из-за страха. Болезненно на громкие звуки реагировали животные. Собака одного комментатора спряталась под диваном, где провела все время до утра. Во дворах срабатывала сигнализация, установленная на автомобилях.

Ранее сообщалось, что губернатор Слюсарь заявил о гибели человека после удара дронов в Ростове.