Лепс и Расторгуев: продюсер назвал кандидатов на звание современного гимна Победы

Музыкальный продюсер Сергей Дворцов считает, что у Дня Победы вполне мог бы появиться новый музыкальный символ. И место главной песни 9 Мая, по его мнению, достойна композиция Григория Лепса «Родина-мать». В беседе с Общественной Службой Новостей он назвал эту вещь трепетной, пронзительной и очень точной по духу — она о стране, о культуре, о том, за что воевали. Плюс сам Лепс человек достойный, так что его песни вполне уместно звучать на государственных праздниках такого масштаба.

Вторым кандидатом в неофициальные гимны Дворцов назвал Николая Расторгуева. Тут даже не надо выбирать конкретный трек: практически любая песня в его исполнении — о родине, о тяжелых страницах истории, о том, что не отпускает. Так что если уж говорить о символах, то Расторгуев, по мнению продюсера, даст фору многим.

Таким образом, старые песни о войне никто не отменял, но время идет, и Дворцов предлагает добавить в праздничный ряд новые имена — Лепса и Расторгуева. Насколько эта идея найдет отклик у публики и официальных лиц — вопрос открытый. Но как минимум разговор о том, каким должен быть современный гимн Победы, состоялся.

