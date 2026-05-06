Вкус, скорость и путь: аналитик рассказал, почему главные критерии выбора кофе обогнали цену

Потребительский рынок кофе в России за три года пережил тектонический сдвиг. Если в 2023 году готовый кофе в обычных магазинах у дома покупали только 17% россиян, то в 2026-м — уже 35%. И это при том, что главным критерием оказалось не снижение цены (она лишь на четвертом месте), а удобство расположения точки, вкус и скорость обслуживания. Просто дешевле — уже недостаточно, нужно еще и быстро, и вкусно, и по пути. Гендиректор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия в интервью Общественной Службе Новостей объясняет эту революцию просто: у розничных сетей экономика другая.

По его словам, кофейня вынуждена закладывать в чашку зарплату бариста, аренду и прочие накладные расходы. Магазин же распределяет те же издержки на тысячи товаров, играя с наценками. В результате кофейни не могут и не будут пытаться выиграть ценовую войну — это безнадежно. Вместо этого они делают ставку на то, чего у ларька не отнять: профессионализм бариста, разнообразие рецептов, атмосферу и антураж.

Аналитик уточнил, что мировые котировки на зерна здесь почти ни при чем. В чашке капучино за 200–300 рублей сам кофе тянет всего на 15–20 рублей. Даже если сырье подорожает до 25–30 рублей, на конечной цене это почти не скажется. Куда важнее инфляция, логистика и упаковка. Зато на полках с растворимым и жареным кофе колебания биржевых цен бьют ощутимее — там доля сырья в себестоимости выше.

По его мнению, все же цены на бирже за последние три года выросли в 2,5 раза. И это уже отразилось на российских ценах. Но дальнейший рост котировок, даже если он случится, вызовет лишь небольшое повышение цен на готовый кофе. И Чантурия предостерегает: не стоит верить драматическим прогнозам про будущий урожай. Трейдеры любят раздувать любую новость до масштабов катастрофы — просто чтобы поиграть на котировках. Реальность, как всегда, спокойнее и прозаичнее.

Ранее он объяснил рост цен на кофе внутренними причинами.