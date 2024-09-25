Победа Дональда Трампа на выборах в США может стать ключевым фактором в окончании украинского конфликта, заявил военный эксперт Михаил Поликарпов. В разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня» эксперт отметил, что ситуация может измениться, если мирный план Трампа устроит Россию.

Однако, по словам Михаила Поликарпова, на конфликт на Украине могут повлиять не только итоги выборов в США, но и ситуация в самом Киеве. Он не исключает госпереворот на Украине, предпосылки для которого есть, но лидера — нет.

«Если конфликт не закончится в конце этого года в связи с приходом Трампа или какими-то экстренными ситуациями в Киеве, то он может продлиться еще несколько лет. Запад будет давать технику и деньги Киеву. Другой вопрос: в каких объемах? Человеческие ресурсы тоже не закончились в Киеве, они собираются призвать молодежь», — заявил военный эксперт.

При этом по ряду причин Запад и США склонны сокращать размеры военной помощи, отметил Михаил Поликарпов. Предыдущие поставки, обернувшиеся горящими Abrams и Bradley, нанесли ущерб пиару американской техники, но ход боевых действий на линии фронта никак не смогли переломить, считает военный эксперт.

Заморозка конфликта на данный момент невыгодна Москве, это позволит Киеву накопить силы. По мнению военного эксперта, в переговорах в настоящий момент не заинтересована ни одна из сторон.

Ранее эксперты высказались на тему того, чем атака на Курскую область обернулась для Киева.