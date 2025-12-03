Немецкая овчарка по кличке Хейли из подмосковной школы приехала со спецзаданием в Кузбасс

В пресс-службе Соцфонда Кузбасса проинформировали, что инвалид Великой Отечественной войны Владимир Дрига из Таштагола получил собаку-проводника с комплектом снаряжения, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

В пресс-службе рассказали, что инвалида по зрению теперь будет сопровождать немецкая овчарка Хейли, которая прошла обучение в специализированной школе Подмосковья. Собака поможет жителю региона преодолевать препятствия на улице и лучше ориентироваться в пространстве. Это значит, что мужчина сможет самостоятельно ходить в поликлинику, аптеку и магазин.

Владимир Викторович также был приглашен в школу для обучения. На протяжении двух недель он узнавал характер нового четвероного друга и правила общения с ним. Был пройден теоретический и практический курс. Животное и человек вместе учились ходить по лестнице, мостам, заходить в здания.

«Я слушал лекции психолога о дрессировке, об особенностях собак разных пород, типах их нервной деятельности. Сейчас моей собаке 1,5 года, она будет хорошим помощником во время прогулок и поездок по городу», – рассказал Владимир Викторович.

По информации пресс-службы, на территории Кузбасса проживает восемь владельцев собак-проводников. Региональное отделение СФР ежегодно компенсирует содержание и ветеринарное обслуживание питомцев. В 2025 году сумма компенсации составила более 37 тыс. руб.

