Май вернулся в июле: почему сирень в Дмитрове зацвела повторно

Жители Дмитрова наблюдают редкое для июля явление: кусты сирени, которые отцвели еще в мае, вновь покрылись бутонами. Эксперты связывают неожиданное пробуждение растений с аномальной сменой жары на прохладу и затяжные дожди, сообщил REGIONS.

По информации издания, фотографии распустившихся веток заполонили местные паблики и телеграм-чаты. Горожане отмечают, что «погодные качели» последних недель сказались не только на самочувствии людей, но и на природных ритмах. Для владельцев частных участков вторичное цветение стало неожиданным сюрпризом, выбивающимся из привычного сезонного графика. Многие дачники задаются вопросом: не является ли это признаком болезни кустов или климатического сбоя.

Чтобы объяснить биологический механизм процесса, редакция REGIONS обратилась к биологу Лидии Буденковой. По ее словам, растение реагирует на стрессовую смену условий как на сигнал к новому циклу. Эксперт добавила, что явление носит локальный характер и сильно зависит от микроклимата конкретного участка.

«Сирень очень чувствительна к температуре и влажности. После длительной жары резкое похолодание вместе с обильными осадками имитирует для куста условия ранней весны. Перепад температур и быстрый приток влаги пробуждают спящие почки, запуская повторное образование бутонов. Это не патология, а адаптивная реакция на внешние факторы, хоть и нетипичная для середины лета», — пояснила Буденкова.

Повторное цветение не губительно для растения, но требует от него дополнительных питательных ресурсов перед зимовкой. Биологи рекомендуют владельцам садов не вмешиваться в процесс: не обрезать свежие соцветия и не вносить агрессивные подкормки, позволяя кустам самостоятельно завершить вегетационный цикл. К осени растение восстановит силы и подготовится к следующему сезону.

Ранее синоптик Ильин рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», чего ждать жителям столичного региона в выходные 25 и 26 июля.