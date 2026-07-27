Мозг не успевает за ритмом города и соцсетями: какая ловушка современной жизни претит нашей природе

Современная жизнь может перегружать мозг и тело человека, потому что они формировались совсем для других условий, пишет Daily Mail. Доктор Хосе Йонг из Университета Джеймса Кука в Сингапуре, занимающийся психологическими исследованиями, объясняет: большую часть истории люди жили небольшими родственными группами среди природы, а переход к мегаполисам, технологиям и постоянному сравнению произошел по эволюционным меркам почти мгновенно.

Ученые называют это эволюционным несоответствием. Инстинкты, которые помогали выживать охотникам-собирателям, сегодня могут работать против нас. В городах человек ежедневно сталкивается с тысячами незнакомцев, видит чужой статус, богатство и успех, а соцсети усиливают это сравнение до предела.

По мнению авторов работы в журнале Behavioural Sciences, такая среда может подпитывать тревожность, когнитивную перегрузку и социальную изоляцию: люди тратят больше сил на конкуренцию за статус и ресурсы.

Несоответствие касается не только общества. Искусственный свет сбивает циркадные ритмы сна, сидячая работа противоречит потребности в движении, а натуральную пищу заменили высококалорийные переработанные продукты.

Исследователи считают, что выход возможен: города можно делать менее перегруженными и ближе к природе, а соцсети — проектировать так, чтобы они меньше разжигали конкуренцию и подталкивали людей к сравнению себя с другими.