Андрей Воробьев открыл конференцию областных отделений Ассоциации ветеранов СВО и «Защитников Отечества»

«Реабилитация, трудоустройство, переобучение, всесторонняя забота о семьях — все это наши приоритеты. И такой прямой диалог и обсуждение самого важного уже стали доброй традицией. Благодарю всех присутствующих здесь — каждый из вас вносит свою неоценимую лепту. У нас также создано большое волонтерское движение в каждом городском округе. Очень надеюсь, что сегодняшняя встреча позволит нам дальше оказывать необходимое внимание и заботу нашим героям и их семьям», — сказал губернатор.

В рамках конференции обсудили, как сделать помощь ветеранам и их близким еще более доступной и адресной. Как отметила руководитель подмосковного филиала фонда «Защитники Отечества» Ольга Ермакова, организация тесно сотрудничает с Ассоциацией ветеранов СВО и эта работа крайне важна.

«Спектр задач, которые мы решаем, огромен: от юридической и психологической помощи, оформления документов для прохождения реабилитации, получения выплат до содействия в прохождении повторных военно-врачебных комиссий. По всем этим направлениям у нас уже отлажена системная работа», — рассказала она.

Филиал фонда был открыт в Красногорске в июне 2023 года. Сейчас в нем работают 111 человек, в том числе 103 социальных координатора. Здесь оказывают комплексную поддержку ветеранам боевых действий и семьям погибших. Ветеранам также предлагают переобучение, трудоустройство, вовлечение в спортивные мероприятия. Консультации и помощь доступны не только в Красногорске, но и в отделениях фонда в Реутове, Лобне и Ногинске.

«Задача — всесторонняя поддержка бойцов на передовой и ветеранов, которые уже вернулись домой, а также забота о семьях наших героев. Достичь всего этого можно только одной сплоченной командой, когда все работают плечом к плечу», — подчеркнул председатель Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья, трижды кавалер ордена Мужества, участник программы «Время героев» Кирилл Лосунчуков.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ] 1/6 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ] 2/6 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ] 3/6 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ] 4/6 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ] 5/6 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ] 6/6

Ассоциация ветеранов СВО Подмосковья была создана в январе 2025 года. Сегодня в ней свыше 4 тыс. ветеранов. Организация реализует множество спортивных, культурных и патриотических проектов. В их числе — инклюзивный фестиваль «Кубок Мужества», проект «Шахматы для СВОих», конкурс «Женщина — Герой».

«Важнейшее направление нашей работы — патриотическое воспитание. Ветераны ассоциации провели уже 2 тыс. „Уроков мужества“. Это принципиально важно, ведь от того, что сегодня закладывают в наших детей, зависит будущее всей России. С молодежью нужно делиться своим опыт, рассказывать правду», — отметил депутат Госдумы, сопредседатель Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья Сергей Колунов.

В рамках конференции губернатор вручил государственные и областные награды добровольцам подразделения БАРС и бригады ГРОМ «Каскад». В их числе — боец с позывным «Майкл», который получил медаль «За храбрость» II степени. Также наградили его командира — бойца с позывным «Ренж». Ему вручили медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Кроме того, рядовой с позывным «Гидрант» и младший сержант с позывным «Шома» получили медали «За храбрость» II степени.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев навестил ветерана СВО в Клину и вручил ему медаль «За храбрость» II степени.