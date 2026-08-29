В День знаний — новая жизнь: губернатор Воробьев рассказал, как обновили школу в Королеве

В День знаний школа №1 в подмосковном Королеве распахнет свои двери после масштабного капитального ремонта. В обновленном здании будут заниматься 800 ребят, а с учетом второго корпуса учебного заведения 1 сентября оно примет почти 1,5 тыс. учеников. Губернатор Московской области лично оценил готовность объекта к новому учебному году, о чем проинформировал в канале на платформе «Макс».

Вместе с депутатом Московской областной Думы, олимпийским чемпионом Александром Легковым глава региона встретился с педагогическим коллективом и родителями. В ходе визита обсуждались вопросы завершения ремонтных работ и готовности школы к предстоящему старту учебного процесса.

В здании провели комплексное обновление: реконструированы учебные классы, мастерские и лаборатории, полностью обновлена столовая, а также танцевальный и спортивный залы. Для повышения качества образовательного процесса в каждом классе установили современные интерактивные панели.

Кроме того, в школе откроется информационно-библиотечный центр, появятся новые площадки, предназначенные для проектной деятельности и творческих инициатив учеников. Возобновит свою работу и детский технопарк «Кванториум», в котором, как сообщается, появится новое направление — ракетостроение. Для Королева, города, чья история неразрывно связана с космической отраслью, это особенно символично и значимо.

В новом учебном году в школе начнут функционировать классы различных профилей: математические, гуманитарные, естественно-научные, технологические и предпринимательские. Ключевыми партнерами в организации образовательного процесса выступят ведущие высшие учебные заведения страны — МГТУ имени Баумана, РНИМУ имени Пирогова и Государственный университет просвещения. Серьезный акцент, как подчеркнул губернатор, будет сделан и на дополнительном образовании: от изучения иностранных языков до занятий робототехникой и творчеством.

«Всего в этом году в новые и обновленные школы Королева пойдут более 3 тысяч ребят. Откроем новый корпус школы № 2 имени Ф.И. Тихонова на 825 мест в микрорайоне Первомайский. Завершим капитальный ремонт в школах № 1 и № 13. Продолжаем обновлять дошкольные отделения гимназии № 17 и школы № 5», — сообщил губернатор Воробьев.

Ранее сообщалось, что Андрей Воробьев принял участие в пленарной сессии форума педагогов Подмосковья.