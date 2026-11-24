Зимой на подоконнике можно вырастить не только микрозелень, но и полноценную пряную зелень. Правда, разные культуры ведут себя по-разному: одним нужно много солнца, другие капризны к поливу. Если цель — быстро получить свежие листья к праздничному столу, стоит заранее понимать, с чем придется иметь дело. Подробнее — в материале REGIONS .

Сравнение популярных культур

Рассмотрим три популярных вида зелени, которые можно попробовать вырастить в пластиковых бутылках.

Базилик: любимец солнца

Базилик — ароматное растение, которое очень любит тепло и свет. Первые листочки появятся примерно через две недели, но для полноценного кустика потребуется больше времени. Базилик — самый требовательный из рассматриваемых вариантов. Без дополнительной лампы зимой он, скорее всего, будет слабым и бледным. К поливу он также чувствителен: земля должна быть всегда слегка влажной, но нельзя допускать застоя воды в бутылке, иначе корни быстро загниют. Еще один нюанс — базилик не любит сквозняков, поэтому на холодном подоконнике его лучше прикрыть.

Кинза: стремительный рост

Кинза (кориандр) — отличный вариант для тех, кто хочет увидеть результат быстрее. Она прорастает очень активно и быстро набирает зеленую массу. По потребностям кинза занимает промежуточное положение. Ей нужно хорошее освещение, но она чуть менее капризна, чем базилик. В плане полива она довольно умеренна: кинза хорошо переносит, если верхний слой почвы периодически подсыхает. Стоит только следить, чтобы растение не слишком нагревалось, иначе оно может быстро зацвести, и вкус листьев изменится.

Щавель: неприхотливый помощник

Щавель — это растение, которое привыкло к более суровым условиям и легче других переносит зиму. Он растет со средней скоростью, но зато он самый стойкий из этой тройки. Щавель может расти при умеренном освещении, хотя с лампой урожай будет заметно гуще. Главное требование к нему — влага. Щавель любит, когда почва в бутылке постоянно остается увлажненной, поэтому поливать его нужно регулярно.

Фото: [ Подмосковье сегодня/Илья Попов ]

Что выбрать для новогоднего стола

Выбор зависит от того, сколько времени готово уделить домашнему огороду.

Если нужно максимально быстро и просто, лучше всего подойдет кинза. Она быстро дает зелень, которая отлично подходит к мясным блюдам и салатам.

Если хочется создать красивый, ароматный акцент, стоит выбрать базилик. Его крупные, сочные листья выглядят на столе очень эффектно, но придется обязательно использовать фитолампу.

Если хочется чего-то практичного и надежного, щавель — самый беспроигрышный вариант. Он не требует идеальных условий и даст стабильный результат даже при не самом ярком свете.

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