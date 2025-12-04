Обнаружена 1 тыс. ключей: россиянин открывал чужие гаражи, похищал инструменты и закрывал ворота

В городе Березовском сотрудники уголовного розыска местного отдела МВД России пресекли противоправную деятельность жителя, подозреваемого в совершении серии краж. Об этом в своем телеграм-канале проинформировала официальный представитель МВД России Ирина Волк, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

В ходе оперативно-следственных мероприятий в гараже, принадлежащем подозреваемому, было обнаружено и изъято порядка 200 единиц чужого имущества. Среди изъятого — электроинструменты, автозапчасти, бытовые приборы и строительные материалы. Кроме того, были найдены два портфеля приблизительно с тысячей ключей и отмычек различных видов.

По данным правоохранительных органов, подбирая ключи к замкам на чужих гаражных боксах, мужчина проникал внутрь, совершал хищения, после чего покидал помещения, запирая их за собой. Похищенное имущество он складировал в собственном гараже.

«Предварительно установлена причастность мужчины к 18 фактам хищений, ущерб по которым составил около 1 млн руб. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В настоящее время полицейские проводят работу по установлению законных владельцев изъятого имущества для его последующего возврата.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов задержали двоих злоумышленников, которые в ночное время раскомплектовали припаркованный в кузбасском дворе автомобиль.