Офисные гиганты проигрывают компактным форматам: что происходит на рынке коммерческой недвижимости Подмосковья

В распоряжении REGIONS оказались данные аналитического отчета платформы «Авито Недвижимости», подготовленного по результатам мониторинга первых шести месяцев текущего года. Объектом исследования выступили три наиболее репрезентативных сектора столичного рынка коммерческой недвижимости — офисные, складские и торговые площади. Полученные сведения свидетельствуют: массив объектов, выставленных на продажу в офисном сегменте, за минувшие три года расширился практически вдвое, прибавив 94%. Если же сопоставлять с данными первого полугодия 2025-го, то прирост выражается в 14%.

«В покупке спрос смещается в сторону крупных офисов: при сокращении предложения интерес к их приобретению вырос. Вероятно, такие объекты востребованы у компаний, стремящихся консолидировать сотрудников на одной площадке и снизить зависимость от аренды. В сегменте 100–500 кв. м наблюдается обратная динамика — предложение увеличилось, а интерес снизился», — прокомментировал управляющий директор категории «Коммерческая недвижимость» «Авито Недвижимости» Олег Изотов.

Офисный рынок: гиганты теряют позиции под натиском компактных решений

При детальном рассмотрении становится очевидно, что бурный общий рост обеспечивается далеко не всеми категориями офисов. Наибольший скачок количества доступных лотов фиксируется в нижнем размерном кластере — помещения площадью до 100 квадратных метров нарастили свое присутствие в объявлениях на 83%. Чуть скромнее, хотя и весьма уверенно, выглядит группа объектов метражом от 100 до 500 единиц: здесь показатель увеличился на 10%. Абсолютно иная судьба постигла крупноформатные помещения, превышающие порог в 500 квадратов — они, напротив, покидают торговые площадки, сократившись в объеме на 16%.

«Часть этого спроса может иметь инвестиционный характер: интерес инвесторов, ранее сосредоточенный преимущественно на торговых площадях, распространяется и на офисную недвижимость», — добавил эксперт.

Потребительские предпочтения не совпадают с вектором движения продавцов

Аналитики констатируют интересную закономерность: динамика спроса на покупку офисов развивается по сценарию, противоположному предложению. Сегмент больших площадей (свыше 500 кв. м), несмотря на уход с витрины, оказался в центре внимания покупателей — количество запросов здесь возросло на 16%. И напротив, категория от 100 до 500 метров демонстрирует ощутимое охлаждение: число целевых обращений упало на 35%. Интерес к самым маленьким объектам остался практически стабильным, показав прирост всего на 2%. Впрочем, если рассматривать горизонт в три года, то суммарный покупательский интерес к офисам всех категорий все же демонстрирует положительную динамику — плюс 42%.

Не менее противоречивая ситуация сложилась в арендном блоке: общее расширение выбора составило 7%, но этот результат достигнут исключительно за счет роста числа компактных и средних объектов (+9% и +12% соответственно). Крупные же площади в аренде стали дефицитнее на 9%.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Полина Крачун ]

Причины трансформации и межрегиональная экспансия

Специалисты «Авито Недвижимости» видят корень происходящих перемен в смене девелоперской парадигмы. Как сообщается в отчете, за три года удельный вес объявлений о реализации офисов в общем объеме предложения увеличился с 8% до 20%. Данный скачок обусловлен сочетанием двух обстоятельств: беспрецедентными темпами ввода новых бизнес-центров в столице и переходом строительных компаний на модель продажи как на более устойчивый способ монетизации. Доля покупательских запросов в общей массе обращений также выросла — с 7 до 10 пунктов.

Показательной чертой текущего периода выступает и растущий интерес со стороны других субъектов Федерации. По итогам первой половины 2026 года каждый шестой-седьмой запрос на покупку московских офисов (а именно 15%) поступил из-за пределов столичного региона. Наибольшую активность проявили представители Санкт-Петербурга, Кубани и Республики Татарстан. В сфере аренды доля иногороднего спроса зафиксирована на отметке 12%, и здесь тройка лидеров претерпела минимальные изменения — место Татарстана занял Башкортостан.

Складской сектор: годовой спад на фоне трехлетнего подъема

В отношении складских объектов складывается диаметрально противоположная динамика. Если трехлетний прирост предложения в продаже оценивается в солидные 57%, то сравнение с показателями января-июня 2025 года дает совершенно иную картину — объем доступных складов сократился приблизительно на четверть. Аналитики поясняют: владельцы помещений, столкнувшись с повышением вакантности и понижательным трендом арендных ставок, взяли паузу и выводят активы из продажи в аренду. Это позволяет им сохранить финансовый поток в ожидании смены рыночной конъюнктуры.

Сегментация по площадям добавляет дополнительных нюансов. Самый массовый диапазон (от 501 до 1500 квадратов) потерял 11% предложения. Однако в соседней категории — от 101 до 500 метров — наблюдался взрывной прирост на 61%. Как уточнили эксперты, больший из этих форматов активно формирует столичную нишу Light Industrial, тогда как меньший только начинает осваиваться в этом качестве, что и объясняет столь разительную разницу в динамике.

Инвестиционные настроения и география спроса на склады

Общий накопленный спрос на приобретение складов за последние три года вырос на 32%. Если же брать самый востребованный среди малого бизнеса диапазон от 101 до 500 метров, то здесь годовая динамика еще выше — плюс 13%, что объясняется выходом на рынок мелких предпринимателей и частных капиталов.

В арендной части складского рынка предложение расширилось на 31% за три года, а запросы арендаторов подтянулись до 26%. В текущем году положительная динамика сохраняется в трех ключевых для малого и среднего бизнеса диапазонах: 101–500 кв. м (+9%), 501–1500 кв. м (+13%) и 1501–3000 кв. м (+3%). Доля межрегионального внимания к покупке складов составила 12% (в основном из Санкт-Петербурга, Краснодарского и Красноярского краев), на аренду пришлось 11% обращений — здесь к двум традиционным лидерам добавился Ханты-Мансийский АО.

Торговля и помещения свободного назначения: динамика ниже среднего

В сфере торговых объектов и помещений свободного назначения общий рост предложения более сдержанный — 17% за трехлетку и лишь 3% за год. Основная заслуга в этом расширении принадлежит небольшому формату: площади до 100 квадратов дали прибавку в 12%, а объекты 101–300 метров — в 2%. Крупные торговые точки, напротив, находятся под давлением коррекции.

Кумулятивный спрос на покупку торговой недвижимости за три года увеличился более чем на треть (+36%), хотя в годовом сопоставлении заметно снижение на 5%. В то же время запросы на объекты размером 301–1000 метров неожиданно выросли на 10%.

Арендный пул торговых площадей расширился на 11% за три года и на 5% за последние 12 месяцев, и снова драйверами стали компактные варианты (до 100 и 101–300 метров — плюс 9% и 7% соответственно). При этом суммарный спрос на аренду в Москве снизился на 2%, что говорит о стабилизации сектора.

Интерес из других регионов к покупке торговых помещений зафиксирован на уровне 14%, к аренде — 9%. Географически расклад остается неизменным: повсеместно лидируют Петербург, Кубань и Татарстан.

Феномен готового арендного бизнеса: новые правила игры

В качестве отдельного тренда эксперты выделяют распространение формата готового арендного бизнеса. На текущий момент доля объектов с действующим арендатором в структуре продаж коммерческой недвижимости Москвы и Подмосковья достигла 12,5%. Максимальное проникновение данного механизма отмечено в сегменте помещений свободного назначения — 16%. В складах этот показатель составляет 11%, в офисах — 9%. Данная статистика подтверждает переход продавцов на модель реализации бизнеса с гарантированным денежным потоком, что делает объекты более привлекательными для консервативных инвесторов.

«Для таких лотов в карточке объявления доступны дополнительные параметры — размер месячного платежа, ориентировочный срок окупаемости, условия ежегодной индексации арендной платы и наличие платежа, привязанного к товарообороту. Это позволяет инвесторам и розничным покупателям сразу оценить структуру денежного потока и ключевые условия договора аренды, а при поиске использовать отдельные фильтры по ГАБам, чтобы быстрее находить подходящие варианты», — поделился Олег Изотов.

Ранее сообщалось, что студии в новостройках Подмосковья стали популярнее на 18% за месяц.