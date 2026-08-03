Ядовитые цветы могут помочь медицине: как ученые создают лекарства из вызывающих паралич растений

Ядовитые растения могут открыть дорогу к новым лекарствам, пишет Phys.org со ссылкой на исследование Университета Штата Мичиган и Чешской академии наук в научном журнале Molecular Plant. Ученые изучили аконит и дельфиниум — растения, которые в малых дозах способны вызывать отравление, паралич и поражение нервной системы, но при этом содержат вещества с потенциальной пользой против боли, малярии, рака и паразитов.

Главная трудность в том, что нужные соединения очень сложно устроены. Растения производят их медленно и в малых количествах, а полностью повторить такие химические составы в лаборатории ученым долго не удавалось.

Команда решила понять, какие гены отвечают за «сборку» этих веществ. Исследователи сравнили разные виды аконита и дельфиниума и нашли набор генов, которые включаются в нужных тканях растения.

Затем эти генетические инструкции перенесли в табак. Он сработал как живая мини-фабрика и начал производить одно из сложных соединений — атизиниум. Ученые выделили шесть ферментов, которые помогают собрать молекулу и придать ей нужную форму.

Авторы считают, что это важный первый шаг. В будущем такой подход может помочь получать редкие природные вещества более устойчивым способом и проверять их как основу для новых лекарств.