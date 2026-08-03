Град Китеж, ананасы в оранжерее и золото атаманши: туристам рассказали, какие тайны скрывает север Нижегородской области

Туристический потенциал северных районов Нижегородской области до сих пор остается по-настоящему нераскрытым. Этот уголок региона, раскинувшийся вдоль живописных берегов Ветлуги, хранит в себе уникальное наследие — от дворянских усадеб XIX – начала XX века до сакральных мест, окутанных преданиями. В регион туристы могут увидеть полуразрушенные колокольни, искупаться в святых источниках и попытаться разглядеть сквозь толщу воды легендарный Град Китеж, сообщил newsnn.ru.

По информации издания, северное направление Нижегородской области может похвастаться сохранившимися дворянскими гнездами, каждое из которых имеет свою неповторимую биографию. В поселке Воскресенское расположен особняк, принадлежавший некогда лесопромышленнику Сергею Беляеву. Возведенное в начале прошлого столетия здание стоит на доминирующей высоте, откуда открывается панорама на реку Ветлугу. К главному дому ведет старинная липовая аллея, а вокруг разбит парк с вековыми деревьями. Архитектурное решение деревянного строения примечательно: своими очертаниями оно воспроизводит силуэт беляны — баржи, которая использовалась для сплава леса.

По данным издания, всего в 20 минутах езды от Воскресенского, в деревне Галибиха, на ветлужских берегах расположилось имение Николая Левашова — московского дворянина, построившего свою резиденцию еще в XIX столетии. Усадебный комплекс включает в себя четыре деревянных терема и одно кирпичное строение. В лучшие времена здесь даже функционировала обсерватория, а в оранжерее вызревали экзотические для этих широт ананасы и персики. Октябрьская революция круто изменила судьбу имения: его разграбили, а в уцелевших теремах разместились сельсовет и школа. Сегодня архитектурный ансамбль находится в запустении, однако у региональных властей и инвесторов есть планы превратить его в полноценный туристический кластер с гостиничным комплексом, спа-центром и музеями.

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