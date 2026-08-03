В Подмосковье составили рейтинг востребованных госуслуг

На прошедшей неделе рейтинг самых востребованных госуслуг на подмосковном портале возглавила «Выписка из домовой книги» , услугой воспользовались более 15,4 тыс. раз. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В тройку лидеров также вошли услуга по выдаче и замене социальных карт жителя МО (свыше 8,3 тыс. заявок) и выплата на приобретение одежды ребенку из многодетной семьи (6,1 тыс. заявлений). Помимо этого, в рейтинг попали присвоение адреса (более 5,3 тыс. заявлений) и «Выдача повторных документов» (свыше 4,8 тыс. заявлений).

Напомним, что в общей сложности на портале доступно более 440 услуг для жителей и бизнеса.

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