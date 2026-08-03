Тропическое тепло и похолодание: какой будет погода в Москве и Подмосковье на неделе

Жителей Москвы и Подмосковья ждет по-настоящему летняя неделя. До четверга температура будет только расти, к концу рабочей недели воздух местами прогреется до +32 градусов. Однако уже в выходные характер погоды изменится: придут облака, небольшие дожди и более комфортная температура. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По его словам, начало недели пройдет без осадков.

«Во вторник и среду сохранится переменная облачность, но осадков не ожидается. Днем температура в Москве составит от +27 до +30 градусов, по области — до +29. Ветер будет слабым, южного направления, поэтому погода окажется очень комфортной для прогулок и отдыха», — рассказал Ильин.

Самым жарким днем недели станет четверг. Воздух в столице прогреется до +30…+32 градусов, по области температура также приблизится к тридцатиградусной отметке. Лишь местами возможен небольшой кратковременный дождь.

«В четверг жара достигнет своего максимума. Существенных осадков ждать не стоит, но локальные кратковременные дожди днем все же возможны. При этом температура останется очень высокой», — отметил синоптик.

В пятницу жара еще сохранится — местами столбики термометров смогут подняться до +32 градусов, однако облаков станет больше, а в отдельных районах пройдут дожди.

К выходным погода начнет меняться. В субботу ожидается облачная погода с небольшими дождями, а дневная температура понизится до +21…+26 градусов.

«После жаркой первой половины недели станет заметно свежее. Северо-западный ветер принесет более прохладный воздух, поэтому выходные будут значительно комфортнее для тех, кто тяжело переносит жару», — подчеркнул Ильин.

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