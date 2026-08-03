Рекордсмен Земли снова рвется на орбиту: почетного жителя Королева ждут новые испытания

Начальник Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина, почетный житель подмосковного Королева и обладатель мирового рекорда по общей продолжительности нахождения в космическом пространстве Олег Кононенко дал старт подготовке к своему очередному орбитальному полету. На минувшей неделе он принял участие в первом тренировочном сеансе в качестве члена дублирующей команды экспедиции МКС-76, сообщил REGIONS.

Мероприятие проходило на базе тренажерного комплекса пилотируемого аппарата «Союз МС». В отработке задач вместе с Кононенко участвовали его коллега по отряду космонавтов Роскосмоса Александр Гребенкин и американский астронавт Маркос Берриос, представляющий NASA. Как уточнили в профильном ведомстве, именно этому трио в будущем предстоит сменить действующий экипаж станции и приступить к выполнению задач миссии МКС-77.

Сценарий первого занятия был максимально приближен к реальной полетной программе. Участники экипажа последовательно провели серию ключевых процедур: осуществили диагностику функционирования бортового оборудования после имитации выхода на околоземную орбиту, убедились в целостности и герметичности отсеков корабля, испытали навигационную систему и блоки управления движением. Помимо этого, космонавты и астронавт отработали алгоритм изменения пространственной ориентации аппарата и выполнили учебный маневр сближения с Международной космической станцией.

Особый акцент на этом этапе был сделан на подготовку Маркоса Берриоса. Поскольку для него подобные тренировки проходили впервые, основные усилия команды сосредоточились на освоении стандартного набора операций. По мере закрепления базовых навыков экипаж планирует перейти к более сложным сценариям — в частности, к моделированию внештатных режимов и аварийных ситуаций, которые могут потребовать нестандартных решений.

Нынешний дублирующий состав, как сообщается, получит статус основного после того, как экспедиция МКС-76 отправится на орбиту и начнет штатную работу. Таким образом, Олегу Кононенко, чье имя уже внесено в мировые хроники как рекордсмена по совокупному времени пребывания вне Земли, предстоит вновь отправиться на МКС. Старт его подготовки к ответственной миссии уже дан.

Ранее сообщалось, что экипаж Crew-13 с российским космонавтом сдавал экзамен в Звездном городке.