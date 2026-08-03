«Запирали в раздевалке и били»: сын звезды «Счастливы вместе» Логинова публично рассказал о травле в школе из-за отца

Александр Логинов, 19-летний сын звезда ситкома «Счастливы вместе» Виктора Логинова, впервые откровенно рассказал о травле, с которой столкнулся в детстве из-за славы отца, передает StarHit.

По словам молодого человека, его часто дразнили, унижали и даже били из-за того, что его отец стал популярным. Александр признался, что насмешки начались в школе и часто перерастали в физическое насилие.

«Меня дразнили: "Ты сын Гены Букина!". У папы, как известно, было несколько браков, люди цеплялись даже за это», — сказал молодой человек.

Более того, старшеклассники запирали Александра в раздевалке и избивали. Особенно тяжелым стал случай, когда в 12 лет ему разбили щеку. После этого он решил заняться тайским боксом, чтобы научиться защищать себя.

Помимо физической боли, юноша пережил и эмоциональное одиночество. Он признался, что с детства ощущал нехватку отцовского внимания — Виктор много работал и даже не смог прийти на выпускной сына.

«Я плачу за обеспеченную жизнь отсутствием отца», — сказал Александр.

Юноша не пошел по стопам отца. Он учится в МГТУ имени Баумана на менеджера и уже попробовал себя в банковской сфере. Участвуя в новом сезоне реалити-шоу «Выживалити. Наследники», он хочет доказать, что заслуживает внимания не только благодаря известной фамилии, но и своими собственными достижениями.

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