Всплеск на 33% за месяц: продажи новостроек в России выросли — Подмосковье удерживает лидерство

За первые шесть месяцев 2026 года на российском рынке первичной недвижимости было зарегистрировано 236 тыс. сделок по договорам долевого участия. Как сообщили REGIONS в аналитическом центре Авито Недвижимости, этот показатель на 3% превышает результаты аналогичного периода 2025 года. Московская область традиционно входит в число лидеров: на долю региона пришлось 8% от общего объема реализованных квартир, уступив только столице, где этот показатель составил 10%.

Аналитики связывают рост активности покупателей с ожиданиями изменений в программе «Семейная ипотека». Особенно показательным стал июнь, когда число сделок по ДДУ в целом по стране выросло на 33% по сравнению с маем и на 13% в годовом выражении. Покупатели стремились заключить договоры досрочно, опасаясь ужесточения условий льготной ипотеки.

Ипотека и динамика цен

Увеличение спроса повлекло за собой рост доли ипотечных сделок. По итогам полугодия 2026 года с привлечением жилищных кредитов заключалось 69% ДДУ, что на 6 процентных пунктов больше, чем в первом полугодии 2025 года. В июне этот показатель достиг 70%.

Средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке за полгода увеличилась на 3% — с ₽200 до ₽207 тыс. Самыми доступными регионами для покупки новостроек стали Тюменская область (от ₽145 тыс. за кв. м), Ростовская область (от ₽151 тыс.), Башкортостан (от ₽154 тыс.) и Новосибирская область (от ₽155 тыс.). В Московской области средняя стоимость лота по итогам июня составила ₽10,8 млн.

Управляющий директор направления первичной недвижимости Авито Недвижимости Дмитрий Алексеев отметил, что из-за стремления покупателей уложиться в доступный бюджет средняя сумма сделки по ДДУ в июне снизилась до ₽9,6 млн, а средняя площадь приобретаемых квартир составила 47,3 квадратных метра. Эксперт также подчеркнул, что месячный скачок на 33% отчасти объясняется низкой базой мая, когда число регистраций традиционно падает из-за длительных выходных.

Предложение в Подмосковье: рост выбора

Объем строящегося жилья в России достиг ₽119,7 млн квадратных метров, что обеспечивает покупателям широкий выбор. В целом по стране объем предложения в июне вырос на 26% год к году. В Московской области выбор квартир от застройщиков за год увеличился на 9%, а за месяц — на 14%.

Наибольший прирост за месяц показали студии — +18%. Однокомнатные квартиры прибавили 12% за год и 13% за месяц. Двухкомнатные — 8% за год и 13% за месяц. Трехкомнатные квартиры продемонстрировали самую высокую годовую динамику — +33%, при месячном росте в 10%.

Цены на экспозиции

Средняя цена предложения на витрине платформ по стране за год выросла на 7%. Однако аналитики зафиксировали снижение цен на первичную недвижимость в ряде регионов: Дагестан потерял 6%, Томская область — 5%, Адыгея — 3%, а также Ямало-Ненецкий АО, Мордовия и Приморский край — по 2%.

Минимальные чеки на покупку жилья в новостройках в июне отмечены в Дагестане (от ₽3,7 млн за лот), Кабардино-Балкарии (от ₽4,1 млн), Псковской области (от ₽4,4 млн), Орловской области (от ₽5,7 млн), а также Ульяновской и Тамбовской областях (по ₽5,8 млн). Эксперты ожидают, что во втором полугодии рынок продолжит адаптироваться к новым условиям ипотечного кредитования.

Ранее сообщалось, что заброшенные дачи в Подмосковье покупают за ₽400 тыс.