«Мне кажется, я схожу с ума»: Юлия Савичева объявила об уходе из соцсетей из-за хейта
Teleprogramma.org: Савичева заявила, что прекращает вести соцсети из-за хейта
Фото: [соцсети]
Бывшая участница «Фабрики звезд — 2» Юлия Савичева заявила о временном уходе из социальных сетей, пишет Teleprogramma.org. Причиной этого стала волна негативных комментариев, которая обрушилась на певицу после того, как она начала кардинально менять свой творческий образ.
Савичева экспериментирует с тяжелой рок-музыкой и экстремальными вокальными техниками, а также обновила внешний вид, но эти перемены вызвали неоднозначную реакцию у поклонников. В обращении певица призналась, что чувствует себя истощенной и не выдерживает давления.
«Мне кажется, что я реально начинаю сходить с ума. От бесконечных обсуждений моего экстрим-вокала, внешнего вида вплоть до трусов. Я беру паузу от социальных сетей», — написала Юлия.
Она подчеркнула, что эта пауза нужна ей для восстановления сил и переосмысления дальнейшего пути.
Некоторые поклонники певицы поддерживают ее эксперименты, другие, напротив, требуют вернуться к прежнему стилю. Однако Савичева, судя по ее словам, твердо намерена продолжать творческий поиск, даже если ради этого придется отказался от соцсетей.
Ранее певица Юлия Савичева шокировала фанатов рок-экспериментом и нижним бельем.