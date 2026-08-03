«Мне кажется, я схожу с ума»: Юлия Савичева объявила об уходе из соцсетей из-за хейта

Бывшая участница «Фабрики звезд — 2» Юлия Савичева заявила о временном уходе из социальных сетей, пишет Teleprogramma.org. Причиной этого стала волна негативных комментариев, которая обрушилась на певицу после того, как она начала кардинально менять свой творческий образ.

Савичева экспериментирует с тяжелой рок-музыкой и экстремальными вокальными техниками, а также обновила внешний вид, но эти перемены вызвали неоднозначную реакцию у поклонников. В обращении певица призналась, что чувствует себя истощенной и не выдерживает давления.

«Мне кажется, что я реально начинаю сходить с ума. От бесконечных обсуждений моего экстрим-вокала, внешнего вида вплоть до трусов. Я беру паузу от социальных сетей», — написала Юлия.

Она подчеркнула, что эта пауза нужна ей для восстановления сил и переосмысления дальнейшего пути.

Некоторые поклонники певицы поддерживают ее эксперименты, другие, напротив, требуют вернуться к прежнему стилю. Однако Савичева, судя по ее словам, твердо намерена продолжать творческий поиск, даже если ради этого придется отказался от соцсетей.

Ранее певица Юлия Савичева шокировала фанатов рок-экспериментом и нижним бельем.