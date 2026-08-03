Не стало сыгравшей в фильмах «Сашенька» и «Курьер» Наталии Дончевой

Болгарская и французская актриса Наталия Дончева ушла из жизни в возрасте 56 лет. Она скончалась 1 августа после десяти лет мучительной борьбы с тяжелым недугом. О смерти актрисы сообщил ее пасынок, кинопродюсер Хьюго Селиньяк, пишет The Voice.

Дончева родилась 31 декабря 1969 года в Софии. В 20 лет она переехала во Францию, где быстро вошла в театральную среду и начала работать на сцене. Сниматься в кино она стала в конце 1980-х, и за свою карьеру актриса пополнила фильмографию 69 проектами.

Ее запомнили по ролям в популярных французских сериалах «Жозефина, ангел-хранитель», «Жюли Леско», «Доктор Мартин», а также по фильмам «Один год», «Предчувствие», «Курьер» и «Сашенька». В 2024 году она снялась в своем последнем фильме «Поздний сезон».

Наталия была замужем за французским режиссером Арно Селиньяком, который старше ее на 13 лет. Ради семьи она оставила актерскую карьеру, но ее творчество осталось в памяти зрителей.

Ранее стало известно о смерти автора культового саундтрека к фильму «Драйв», диджея Kavinsky.