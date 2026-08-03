Сосульки из камня вместо льда: находка в Подмосковье удивила даже минералогов

В социальных сетях появились снимки удивительных образований, обнаруженных в оврагах Старой Ситни, что в городском округе Ступино. Автором публикации выступил подмосковный коллекционер минералов Максим Байков, который поделился кадрами с участниками любительской геологической экспедиции, сообщил REGIONS.

По информации издания, то, что удалось найти исследователям, внешне почти неотличимо от ледяных сталактитов, свисающих с пещерных сводов. Однако при ближайшем рассмотрении выяснилось: «сосульки» имеют минеральную природу и состоят из халцедона — скрытокристаллической формы кварца, хорошо известной специалистам по своим плотным и тонковолокнистым структурам.

«Когда впервые видишь эти сосульки, трудно поверить, что это на самом деле камень, а еще труднее представить, что при их образовании ничего не текло и не капало. В отличие от привычных сталактитов, которые образуются за счет гравитации, то есть стекания капель воды со сводов пещеры, образовались они в замкнутой полости — жеоде», — рассказывает автор находки Максим Байков.

В профессиональной среде подобные каменные образования именуются псевдосталактитами. Как поясняют эксперты, уникальность этой находки заключается не только во внешнем сходстве с ледяными натеками, но и в исключительной сохранности. Обычно при вскрытии жеод — замкнутых пустот в горных породах, где формируются такие структуры, — тонкие хрупкие отростки рассыпаются в пыль. То, что эти образцы уцелели, делает их по-настоящему редким экземпляром минерального роста.

«На самом деле не только халцедон может давать такие формы, но и многие другие минералы. Из известных это гетит и малахит. Гетитовые псевдосталактиты тоже встречаются в Ситне», — отметил коллекционер.

Ранее сообщалось, что в России открыли новый дорогостоящий минерал «Кольский ашкрофтин».