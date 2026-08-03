Жителей Подмосковья пригласили принять участие в Международном фотоконкурсе «Русская цивилизация»

Участники смогут показать красоту родного края и поделиться своей историей со всей страной. В этом году им будет доступна новая специальная номинация ФГБУ «Дом народов России» — «Россия — семья семей». В рамках нее можно будет представить фотографии, отражающие семейные хроники, семейные династии и многонациональные семьи. Прием заявок проходит на сайте фотоконкурса до 12 октября.

Подать их могут все желающие — как профессионалы, так и любители старше 18 лет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.

* Возрастное ограничение 18+