США может столкнуться с двойным землетрясением: какая опасность ждет западное побережье в ближайшие 50 лет

Ученые Университета штата Орегон описали опасный сценарий катастрофы для Западного побережья США, пишет Daily Mail. Речь идет о цепной реакции, при которой мощное землетрясение в зоне субдукции Каскадия — 900-километрового разлома у западного побережья — может вскоре запустить мощный тектонический сдвиг.

Исследователи изучили донные отложения в каньоне Нойо у северной Калифорнии и вдоль Каскадии. Эти слои образовались после подводных оползней, которые запускали сильные землетрясения за последние 3000 лет.

В образцах ученые заметили необычные парные слои. По одной версии, первый слой оставляло землетрясение в зоне Каскадия, а второй, более грубый и песчаный, мог появляться после разлома Сан-Андреас, служащего границей между Тихоокеанской и Североамериканской литосферными плитами, спустя минуты или часы.

Ведущий автор работы, палеосейсмолог Крис Голдфингер из Университета Орегона, признал, что сценарий выглядит почти как кино. Землетрясение магнитудой 9 баллов у северо-запада США само по себе могло бы вызвать сильную тряску, цунами, оползни и разрушения в районе Сиэтла и Портленда. Если вскоре после этого сработает случится тектонический сдвиг в районе Сан-Андреас, удар может затронуть уже Калифорнию, включая район Сан-Франциско.

Таким образом, по оценке Геологической службы США, вероятность землетрясения магнитудой 9 баллов в зоне Каскадия в ближайшие 50 лет составляет 10–15%. Однако ученые пока не могут точно сказать, насколько часто такие двойные события происходили и как быстро одно землетрясение запускало другое.