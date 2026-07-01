Роспотребнадзор предупреждает: в летние месяцы существенно возрастает вероятность распространения энтеровирусных инфекций. Особенно бдительными стоит быть тем, кто планирует или уже совершает зарубежные поездки — в путешествиях риски нередко оказываются выше из-за особенностей местной инфраструктуры и климата, сообщил tagilcity.ru.

Как происходит передача вируса

В ведомстве подчеркивают: заразить окружающих способны не только люди с явными симптомами заболевания, но и те, у кого инфекция протекает скрыто. Пути передачи разнообразны: вирус проникает в организм через некипяченую воду и лед, загрязненные продукты, а также при тесном контакте с носителем — как воздушно-капельным, так и контактно-бытовым путем.

Страны с повышенным риском: на что обратить внимание

Особую осторожность следует проявлять при посещении государств, где уровень санитарного контроля может отличаться от привычного. В числе таких направлений — Таиланд, Вьетнам, Индонезия, Филиппины, Турция, Египет, а также страны Латинской Америки (Бразилия, Аргентина, Мексика) и Африки (Кения, Марокко).

В ведомстве считают, что не лишними будут меры предосторожности и в ряде европейских стран, включая Грецию, Италию и Испанию. Специалисты рекомендуют тщательно мыть фрукты и овощи, пить только бутилированную или кипяченую воду и избегать купания в незнакомых водоемах. При появлении первых симптомов — температуры, тошноты или расстройства желудка — следует незамедлительно обратиться к врачу.

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