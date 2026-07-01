Чистят по стандартам или сливают в реку: КрасЖД и прокуратура спорят о причинах появления нефтяной пленки на Енисее

В Красноярске на акватории Енисея обнаружены масляные пятна. Пленка хорошо видна у Пашенного, в районе Коммунального моста и возле острова Отдыха. Загрязнение заметили утром 1 июля, сообщила prmira.ru.

По данным издания, позиции сторон по поводу источника загрязнения разошлись. В прокуратуре региона сообщили о начале проверки по факту инцидента. По предварительной версии, причиной загрязнения могло стать мытье железнодорожного моста. В Красноярской железной дороге (КрасЖД) заявили, что очистка мостовых конструкций ведется строго по экологическим нормам, и это полностью исключает попадание каких-либо вредных веществ в реку.

«Визуальный осмотр, проведенный нашими мостовыми мастерами, выявил предположительный источник слива неких жидкостей, — они текут из трубы, выходящей к реке с берега», — сообщили в компании.

На видеозаписях с места событий видно, как из трубы вытекает мутная жидкость с характерной маслянистой пленкой. Очевидцы сообщают о сильном запахе нефтепродуктов в районе загрязнения. В настоящее время на месте работают спасатели и специалисты природоохранных служб. Им предстоит установить точные размеры загрязнения и степень его опасности для экосистемы реки. Результаты проверки будут обнародованы после завершения анализов.

Ранее сообщалось, что содержание ртути в Северском Донце превысило норму в 15,8 раза.