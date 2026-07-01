Родители раскрыли правду после инцидента с детьми в Пушкине: реакция организаторов

Родители детей, участвовавших в празднике в Пушкино, не предъявили претензий организаторам после инцидента со стеклом в угощении, ущерб был компенсирован. Об этом пишет МК.

В одном из развлекательных центров подмосковного Пушкина 30 июня прошел день рождения 8-летнего ребенка. На праздник были приглашены несколько детей, включая родственников и гостей. В ходе мероприятия детям подали клубнику, подготовленную на кухне организаторов.

Обнаружение посторонних предметов

Позднее одна из матерей заметила в ягодах прозрачные фрагменты, похожие на стекло. После этого взрослые обратились к персоналу и потребовали объяснений. В ходе выяснения обстоятельств было установлено, что рядом с подносом разбился стакан, и его осколки могли попасть в угощение.

Медицинское обследование детей

На место были вызваны медики. Все дети были доставлены в медицинское учреждение, где прошли обследование. По итогам осмотра опасных последствий для здоровья не выявлено, после чего их отпустили домой.

Реакция организаторов и родителей

Организаторы мероприятия принесли извинения и полностью компенсировали стоимость праздника. Родители заявили, что не имеют претензий и не планируют обращаться в правоохранительные органы, расценив произошедшее как урок внимательности при подаче пищи детям.

Позиция надзорных органов

Несмотря на урегулирование ситуации между сторонами, Пушкинская городская прокуратура инициировала проверку для установления всех обстоятельств произошедшего и оценки соблюдения требований безопасности при организации детского праздника. Пушкинская городская прокуратура начала проверку исполнения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних после публикаций в СМИ. В сообщениях указывалось, что в пище, употребленной детьми, якобы могли находиться кусочки стекла.

Надзорное ведомство устанавливает обстоятельства произошедшего и проверяет, были ли соблюдены требования безопасности при организации питания и работе развлекательного комплекса. Также дается оценка действиям сотрудников учреждения, отвечающих за безопасность детей.