Можно ли вернуть зрение с помощью стволовых клеток: что известно о новом методе

Ученые научились выращивать в лаборатории специализированные клетки кровеносных сосудов сетчатки. В опытах на мышах они встроились в поврежденные ткани и помогли восстановить защитный барьер глаза, пишет Daily Mail со ссылкой на исследование американского Университета Дьюка в журнале Nature Biomedical Engineering (NBE).

Команда Ин-Юй Линь, Паркера Эссвайна и их коллег использовала индуцированные плюрипотентные стволовые клетки. Их получают из взрослых клеток кожи или крови, возвращая в состояние, из которого они способны превратиться почти в любую ткань организма.

С помощью особой смеси факторов роста исследователи направили их развитие в эндотелиальные клетки сетчатки. Именно они выстилают сосуды глаза и контролируют поступление кислорода, жидкости и питательных веществ к чувствительным тканям.

В лаборатории полученные клетки формировали сосудистые сети и реагировали на повышенный уровень сахара и нехватку кислорода подобно настоящим тканям пациента. Это позволит изучать заболевания глаз и испытывать лекарства без постоянного получения редких образцов от людей.

После введения мышам с заболеваниями сетчатки клетки укрепили сосуды и поврежденный барьер. Однако животные еще не потеряли зрение, поэтому говорить о восстановлении слепоты с нуля пока нельзя.

Авторы надеются, что технология упростит исследования диабетической ретинопатии и в будущем может лечь в основу профилактической клеточной терапии. Ее безопасность и эффективность еще предстоит подтвердить в дальнейших опытах.