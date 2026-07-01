«Ростов» усилился бразильским защитником

Футбольный клуб «Ростов» объявил о подписании бразильского центрального защитника Игора Ногейры. Контракт с 31-летним легионером заключен сроком на два года.

Бразилец перешел в российский клуб в качестве свободного агента. За свою карьеру Игор Ногейра поиграл в бразильских клубах, мексиканском «Масатлане», португальских «Санта-Кларе», «Жиль Висенте» и «Шавише». Два последних года защитник провел в составе азербайджанского «Сабаха», где успел поиграть под руководством Василия Березуцкого.

В минувшем сезоне Игор Ногейра сыграл за «Сабах» в 35 матчах, забил два гола и получил семь желтых карточек.

Ранее стало известно, что экс-полузащитник «Динамо» Денис Макаров подписал контракт с самарскими «Крыльями Советов».