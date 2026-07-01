Морозов расторг контракт со «Спартаком»: нападающий хочет попробовать свои силы в НХЛ

Нападающий Иван Морозов расторг контракт со «Спартаком» по собственной инициативе, сообщил «Чемпионат». По данным издания, 26-летний хоккеист собирается перейти в клуб Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

В конце мая Морозов заключил со «Спартаком» однолетний контракт, но месяц спустя поменял свои планы. Права на хоккеиста в КХЛ будут оставаться за красно-белыми в течение пяти лет.

В минувшем сезоне нападающий пропустил часть сезона из-за допинг-скандала. Всего он провел 44 матча в регулярном чемпионате и набрал 28 (11+17) очков. В плей-офф Морозов был лучшим в «Спартаке» — 5 (2+3) баллов в пяти играх.

В 2018 году Морозов был выбран на драфте НХЛ «Вегас Голден Найтс» под общим 61-м номером и несколько лет провел в фарме рыцарей «Хендерсон Силвер Найтс».

Ранее стало известно, что один из лидеров «Трактора» Виталий Кривцов может пропустить до полугода из-за операции.