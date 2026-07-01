Умер британский актер Майкл Бирн, известный по роли пожилого Геллерта Грин-де-Вальда в «Гарри Поттере»

На 83-м году жизни скончался британский актер Майкл Бирн. О его смерти сообщило издание The Guardian со ссылкой на родственников артиста.

Для миллионов зрителей по всему миру он останется лицом пожилого Геллерта Грин-де-Вальда из фильма «Гарри Поттер и Дары Смерти: часть 1», но его творческий путь был гораздо шире и глубже.

Бирн родился 7 ноября 1943 года в Лондоне. Его карьера началась на театральной сцене, и он долгие годы служил в Национальном театре Лоуренса Оливье. Там он играл в спектаклях по пьесам Шекспира и Чехова — «Ромео и Джульетта», «Чайка», «Вишневый сад», «Много шума из ничего». Даже в преклонном возрасте он не оставлял сцену: в 2019 году Бирн исполнил главную роль в чеховском «Дяде Ване» в Королевском театре Бата.

В кино актер запомнился ролями второго плана, которые, однако, становились украшением любых фильмов. Он сыграл полковника СС Вальтера Вогеля в приключенческой ленте «Индиана Джонс и последний крестовый поход», безжалостного солдата Смайта в оскароносном «Храбром сердце» Мела Гибсона и доктора Фредерика Чилтона в психологическом триллере «Молчание ягнят» с Джоди Фостер и Энтони Хопкинсом.

Также Бирн появился в 18-й части бондианы «Завтра не умрет никогда», в драме «Банды Нью-Йорка» и в нескольких эпизодах культовой британской мыльной оперы «Улица коронации». Его можно было увидеть и в сериале «Приключения королевского стрелка Шарпа».

Коллеги и зрители запомнили Бирна как универсального артиста, одинаково убедительного как в классическом репертуаре, так и в блокбастерах. Он не гнался за главными ролями, но каждое его появление на экране или на сцене было безупречным.

Ранее стало известно о смерти актрисы Энн Шадин, сыгравшую маму в популярном сериале «Альф».