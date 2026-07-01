В Пушкино мать увидела стекло на тарелке и срочно увезла детей в больницу: опасения не подтвердились

После тревоги в игровом центре Пушкино медики не выявили у детей попадания стекла, проводится проверка обстоятельств. Об этом пишет ТАСС .

Инцидент в игровом центре

В одном из игровых центров города Пушкино группа детей отмечала день рождения. Во время мероприятия мать одного из участников заметила на тарелке предмет, похожий на стекло, после чего приняла решение срочно обратиться за медицинской помощью.

Обращение за обследованием

Женщина самостоятельно доставила пятерых детей в медицинское учреждение для проверки состояния здоровья. Осмотр был проведен в полном объеме, с целью исключить возможные риски попадания инородных предметов в организм.

Итоги медицинской проверки

По информации медицинских источников, обследование не выявило присутствия стекла или других опасных частиц в организме детей. Состояние всех участников инцидента оценено как нормальное.

Проверка надзорных органов

После произошедшего прокуратура Московской области начала проверку. Специалисты устанавливают, при каких обстоятельствах возникла ситуация и были ли нарушения при организации питания в игровом центре. Пушкинская городская прокуратура начала проверку исполнения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних после публикаций в СМИ. В сообщениях указывалось, что в пище, употребленной детьми, якобы могли находиться кусочки стекла.

Надзорное ведомство устанавливает обстоятельства произошедшего и проверяет, были ли соблюдены требования безопасности при организации питания и работе развлекательного комплекса. Также дается оценка действиям сотрудников учреждения, отвечающих за безопасность детей. По итогам проверки прокуратура примет необходимые меры реагирования.