Постоянная усталость может быть одним из первых заметных признаков дефицита витамина B12. Особенно внимательно следить за его уровнем стоит веганам, вегетарианцам и пожилым людям, пишет Good Housekeeping со ссылкой на мнение диетологов Эшли Китченс и Эми Шапиро.

Витамин B12 участвует в образовании эритроцитов, работе мозга и нервной системы, создании ДНК и поддержании защитной оболочки нервов. Основными его источниками остаются мясо, рыба, яйца и молочные продукты, хотя витамин также добавляют в некоторые растительные напитки, хлопья и пищевые дрожжи.

Организм способен хранить запасы B12 в печени несколько лет. Поэтому даже после перехода на растительное питание симптомы могут возникнуть не сразу.

Помимо усталости, возможны мышечная слабость, тошнота, потеря веса, раздражительность, учащенное сердцебиение, болезненность языка, проблемы с ходьбой, а также онемение или покалывание в руках и ногах. Возможны и психологические проявления, включая подавленное настроение.

Подтвердить дефицит можно только анализом крови. Самостоятельно назначать себе высокие дозы биодобавок специалисты не советуют: причиной нехватки может быть, например, нарушение всасывания витамина. В таком случае прием будет бесполезен.

Лечение подбирает врач. Оно может включать изменение рациона, лекарственные препараты или инъекции — в зависимости от причины и выраженности дефицита.