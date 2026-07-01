Иван Ургант пошутил, выступая на вечере памяти Игоря Золотовицкого

В Московском Художественном театре (МХТ) им. Чехова прошел вечер памяти заслуженного артиста России Игоря Золотовицкого, сообщает The Voice. Мероприятие, получившее название «Мой друг Игорь Золотовицкий», было приурочено к 65-летию артиста, но он не дожил до юбилея.

Напомним, Игорь Яковлевич скончался 14 января 2026 года после продолжительной борьбы с раком желудка. Вечер стал не просто встречей друзей, а настоящим событием, наполненным теплотой, юмором и горькими воспоминаниями.

На сцену вышли те, кто знал Золотовицкого лично и работал с ним. Советский и российский актер Станислав Любшин назвал его удивительным человеком, который всегда спешил на помощь другим, но год назад сам оказался в ситуации, когда понадобилась помощь врачей.

Актер и педагог Авангард Леонтьев поделился историей о том, что после ухода Золотовицкого выпускники Школы-студии МХАТ собрали 250 подписей против назначения Константина Богомолова на место ректора.

Сейчас Школой-студией руководит Константин Хабенский, который вспомнил забавный эпизод из спектакля «Номер 13». По просьбе Золотовицкого он поднес стакан виски Евгению Миронову прямо во время действия.

«После того как Миронов выпил виски, у него „глаза поползли на лоб“, и он доигрывал мизансцену, сидя на полу», — рассказал Хабенский с улыбкой.

Особым гостем вечера стал телеведущий и шоумен Иван Ургант, который снялся вместе с Золотовицким и Александром Ширвиндтом в фильме «Гараж». Он с юмором вспомнил об умершем коллеге.

Фото: [ Игорь Золотовицкий/скриншот видео ]

«Знаете, есть такие артисты, которые не любят других артистов. Игорь не был таким. Он всех любил. Кроме своих студентов. Он мне рассказывал: была такая традиция, любопытная, когда первокурсники приходят учиться, они первым делом должны подарить ректору по ₽20 тысяч — на удачу. В силу каких-то обстоятельств эта традиция не прижилась», — сказал Ургант.

Он также отметил, что 2026-й год выдался для актера продуктивным, несмотря на его кончину. Золотовицкий посмертно получил «Ника» и премию ТЭФИ-2026 посмертно.

«Сборная его родного Узбекистана вышла в финальную часть чемпионата мира по футболу и еще… цены на золото выросли», — с юмором отметил Ургант.

На прощании с Золотовицким 17 января Иван присутствовал вместе с женой Натальей Кикнадзе. Шоумен положил к гробу букет белых роз, не сдерживая слез. Он подошел к вдове коллеги — актрисе Вере Харыбиной, опустился перед ней на колено, поцеловал руку и сказал несколько слов.

Ранее стало известно, сколько заработал Иван Ургант за проведение секретной свадьбы в Казани.