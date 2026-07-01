Вы перешли на правильное питание, отказались от сахара, наладили режим сна, пьете воду и активно тренируетесь, но стрелка весов застыла на месте? Если ваш образ жизни действительно безупречен, высока вероятность, что проблема кроется в эндокринной системе. Наталья Ковалева, диетолог и эндокринолог, в интервью Здоровью Mail перечислила ключевые лабораторные исследования, которые помогут выявить скрытую причину.

Первое исследование — уровень ТТГ

Тиреотропный гормон регулирует работу щитовидной железы. Даже незначительное повышение его уровня (свыше 4–4,5 мЕд/л) способно затормозить метаболические процессы на 15–20%. При этом показатели Т3 и Т4 могут оставаться в пределах референсных значений, однако вес будет стоять на месте до тех пор, пока концентрация ТТГ не вернется в коридор 1,5–2,5 мЕд/л.

Второй дуэт: глюкоза и инсулин

Сдача одной лишь глюкозы не дает полной картины. Ее уровень может быть идеальным (4,5–5,0 ммоль/л), но при этом инсулин окажется повышенным (более 10–12 мкЕд/мл). Избыток инсулина даже при нормальном сахаре препятствует распаду жировых клеток, и процесс жиросжигания блокируется. Специалист рекомендует сдать глюкозу и инсулин натощак, после чего рассчитать индекс HOMA-IR (в норме до 2,7). При индексе выше 3,0 похудение, как правило, становится невозможным без коррекции.

Третий фактор — кортизол

Этот гормон стресса при хроническом повышении оказывает разрушительное действие: он заставляет организм накапливать висцеральный жир в области живота, провоцирует непреодолимую тягу к сладкой и соленой пище и ускоряет распад мышечного белка, что приводит к снижению энергозатрат в покое. Нормализация кортизола — ключевое условие для возвращения к стабильному снижению веса.

Четвертый показатель — пролактин

Этот анализ назначается при наличии специфических симптомов: нагрубание молочных желез, нарушения менструального цикла, снижение либидо, пастозность лица. Небольшие образования в гипофизе, продуцирующие пролактин (микропролактиномы), часто становятся причиной стойкого увеличения массы тела, устойчивого к любым диетическим ограничениям.

Каждое из перечисленных исследований требует строгой подготовки и соблюдения временных рамок. Интерпретировать результаты и назначать терапию должен только врач-эндокринолог с учетом полной клинической картины. Самостоятельная диагностика и лечение в данном случае недопустимы.

«Пожалуйста, не пытайтесь ставить себе диагноз самостоятельно и тем более корректировать гормоны без врача», — призвала эндокринолог, диетолог Наталья Ковалева.

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