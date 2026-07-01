«Это уже 16-й день рождения без тебя»: Алла Сигалова почтила память мужа архивным фото
Super: вдова Козака Сигалова опубликовала архивное фото в его день рождения
Фото: [скриншот видео]
Российский режиссер Алла Сигалова опубликовала в своем блоге архивное фото с покойным мужем, сообщает Super. Этот день не простой для семьи — Роману Козаку, знаменитому режиссеру и актеру, могло бы исполниться 69 лет.
Козак ушел из жизни еще в мае 2010 года после долгой борьбы с тяжелым заболеванием. У него диагностировали рак гортани, и, несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось.
В подписи к фотографии Сигалова оставила трогательные слова. Она призналась, что всегда ждет эту дату, называя ее праздником. Она отметила, что это уже 16-й день рождения, который она встречает без Романа.
«Мы соберемся нашей семьей в этот праздничный день, и, как всегда, будет праздник, и всегда будет память!» — отметила Алла.
Козак и Сигалова поженились в 1994 году. В этом браке у них родился сын, которого назвали в честь отца — Романом. Кроме того, у Аллы есть дочь от первого брака, которую режиссер воспитывал вместе с ней. Семья всегда была для них главной ценностью.
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