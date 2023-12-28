Опрос показал, на какие заработные платы рассчитывают россияне

В интернет-мессенджере жителям региона предложили назвать сумму, которая бы устроила их в качестве оплаты труда каждый месяц. В опросе приняло участие 1150 человек (по состоянию на 28 декабря).

13% респондентов не против получать миллион рублей и даже больше. 16% опрошенных указали сумму выше 300 тысяч рублей. 24% участников опроса считают оптимальной заработной платой сумму от 150 до 300 тысяч рублей.

Больше всего респондентов (26%) считают, что среднестатистической заработной платой по региону должна быть размером от 90 до 150 тысяч рублей.

Глава управления по труду и занятости населения Игорь Пантюхин в беседе с корреспондентом издания рассказал, что в среднем жителей Нижегородской области устроила бы зарплата в диапазоне между 39 и 45 тысячами рублями.

28 декабря - это день, когда можно попросить у начальника повышения заработной платы или же при необходимости искать работу. Есть высокий риск исполнения подобных желаний. Подробности - в материале «Подмосковье сегодня».