«Особенно в отпуске»: москвичи рассказали о реакции на просьбы возлюбленных сделать фото

Москвички ответили на вопрос, справляются ли их возлюбленные с просьбой сделать красивое фото. Ответы публикует издание ВЗГЛЯД.

По информации издания, мнения женщин разделились. Одни считают, что у мужчин нет навыков, позволяющих сделать красивое фото. Они уверены, что их возлюбленные не специально делают не самые лучшие снимки. У среднестатического представителя мужского пола нет возможности передать лучшие стороны девушки, выбрать правильный ракурс и придать значение многим другим деталям. Однако в ходе опроса встречались и комментарии, опровергающие данную точку зрения.

«Любящий мужчина может тебя сфотографировать, передав нужное состояние», – допускает одна из опрошенных.

По данным издания, в опросе также приняли участие мужчин. Один из респондентов высказал мнение, что в детстве и юности у мужчин не было ситуаций, когда приходилось бы делать хорошие фотографии. Еще один прохожий честно признался, что его возлюбленной снимки не нравятся. Мужчина считает, что сильному полу достаточно сделать три кадра. А женщины нуждаются в чем-то уникальном. Другой москвич рассказал, что от просьб сделать фото чувствует усталость.

«Особенно это касается времени в отпуске», – считает молодой респондент.

Москвичка высказала мнение, что в последнее время мужчины делают успехи. Они запоминают просьбы своих возлюбленных. С каждым разом благодаря советам снимки выходят все лучше и лучше.

