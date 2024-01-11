«Остановить беспредел»: Жители Сургута заявляют о необоснованном повышении цен на коммуналку

Собственники многоквартирного жилого дома рассказали, что компания УК ООО «СургутСервис» незаконно повышает цены на коммунальные услуги и не выполняет предписания специализированных комиссий о перерасчете, сообщает muksun.fm .

Жители намерены организовать пикет с целью привлечения внимания местной власти и сотрудников полиции.

«Если ситуация не измениться, мы будем вынуждены выходить на пикеты, чтобы остановить беспредел УК ООО „СургутСервис“», — рассказывают горожане

Все началось с того, что в ноябре 2023 года жильцы получили квитанции. 41,44 рублей (за квадратный метр) они должны были заплатить за содержание и ремонт общего имущества. В октябре сумма была ниже - 34,53 рублей.

Жильцы проинформированы, что любое повышение должно быть согласовано с ними на заседании. Этого не было.

«В действиях ООО УК „СургутСервис“, усматриваются нарушения обязательных требований, выраженные в самоуправном повышении УК размера платы за содержание общего имущества МКД и нарушении требований закона о защите прав потребителя», — заявляют жильцы.

Собственники квартир обратились в жилищный и строительный надзор. В декабре они подали заявление. Было утверждено, что компания превысила полномочия. В надзоре потребовали провести перерасчет и начислить правильную сумму.

В январе жильцы получили квитанции без перерасчета, в которых снова указана завышенная стоимость за услуги.

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