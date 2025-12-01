От лисичек до вешенок: подробный гид по поздним грибам и рецептам их приготовления

Несмотря на то, что официальный грибной сезон завершился еще в середине осени, энтузиасты из Нижегородской области продолжают радовать себя лесными находками, сообщил newsnn.ru.

Внезапное ноябрьское потепление, растопившее снег, побудило грибников вновь отправиться на «тихую охоту», которая принесла неожиданно щедрые результаты. В числе находок — синеножка, которая относится к условно-съедобным грибам. Для безопасного употребления ее необходимо предварительно отварить в течение 20 минут, после чего она становится пригодной для жарки, тушения или маринования.

Вешенки ценятся как вполне съедобные грибы с приятным вкусом. Как правило, в пищу идут молодые грибы, которые жарят или варят. Однако в конце осени и зимой чаще попадаются более зрелые экземпляры. У таких грибов рекомендуется удалять жестковатую ножку и другие волокнистые части перед приготовлением. Вешенки являются ценным источником витаминов и богаты такими минералами, как калий, фосфор, железо и кальций.

В лесах региона до сих пор можно встретить и лисички. Например, жители Володарского округа уже делились фотографиями своего позднего урожая. Этот популярный гриб чаще всего жарят и подают в качестве гарнира к картофелю. Также грибники находят различные виды рядовок.

