В Москве-реке рыбаки поймали 25-килограммового сома

Мужчина пояснил, что примерно в шесть часов вечера он ехал по набережной со стороны Киевского вокзала и заметил толпу из шести человек. Оказалось, что рыбаки уже около часа пытались вытащить крупную рыбу и в этот момент заканчивали борьбу. Нишукову удалось снять процесс на видео — на кадрах видно, как с помощью сачка мужчины извлекают огромного сома из воды.

По словам очевидца, рыбаки оценили вес улова примерно в 25 килограммов. Дальнейшую судьбу рыбы они пока не решили, но подчеркнули, что продавать ее точно не будут. Хотя кто-то из наблюдавших за процессом зевак поинтересовался возможной ценой. Рыбаки с гордостью назвали сумму около 8 тысяч рублей. Один из них задумчиво заметил, что все, что водится в Волге, водится и в Москве-реке, добавил Нишуков.

