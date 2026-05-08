Российские ученые создали быстрый и дешевый тест для анализа микробиоты кишечника

Специалисты Научно-технологического института метаболического здоровья Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова разработали инновационный тест на основе мультиплексной полимеразной цепной реакции (ПЦР) для анализа кишечной микробиоты. Как сообщили в университете, новая методика призвана заменить дорогое и сложное секвенирование, которое сегодня является основным способом исследования микробиоты, но имеет существенные ограничения — высокую стоимость и необходимость привлекать редких специалистов по биоинформатике (материал есть у « Известий »).

Разработка позволяет выполнить количественную оценку состава микробиоты толстого кишечника, включая таксоны, условно патогенную флору и грибы рода Candida. Преимуществом нового теста, по словам создателей, станет скорость: результат можно получить уже в день обращения. Кроме того, себестоимость тестирования будет относительно невысокой.

Академик РАН, главный внештатный гастроэнтеролог Минздрава России Владимир Ивашкин в беседе с «Известиями» высоко оценил разработку. Он заявил, что внедрение теста в клиническую практику сделает анализ микробиоты доступнее и поможет развитию персонифицированной медицины.

Ученый пояснил, что в кишечнике находится огромное количество нервных и иммунных клеток. Оси «кишечник — иммунитет» и «кишечник — головной мозг», по его словам, находятся в зоне высокого интереса врачей разных специальностей — иммунологов, ревматологов, неврологов и психиатров. Ивашкин подчеркнул, что изучение микробиоты и методов воздействия на нее открывает новые возможности для развития персонифицированной терапии, а значит — для повышения качества и продолжительности жизни населения России.

Ранее сообщалось, что в мясе китов обнаружили вещество, подавляющее развитие болезни Паркинсона.