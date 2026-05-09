Парад Победы на Красной площади: Владимир Путин назвал День Победы священным праздником для России

Военный парад, приуроченный к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, проходит 9 мая на Красной площади в Москве. Президент Владимир Путин назвал День Победы священным праздником для России. Об этом сообщает РИА Новости.

«Уважаемые гости, поздравляю вас с Днем Победы, с нашим священным, светлым и самым главным праздником. Мы отмечаем его с чувствами гордости и любви к своей стране, с пониманием нашего общего долга - защищать интересы и будущее родины», — сказал Путин.

Обращаясь к участникам и гостям торжества, президент Владимир Путин назвал День Победы священным праздником для всей России. Он подчеркнул, что в тяжелые военные годы русский народ неизменно поднимался над врагом благодаря своему мужеству и готовности жертвовать собой — эти качества вселяли уверенность в итоговом разгроме захватчиков.

Глава государства также отметил невосполнимые потери, которые понес русский солдат. Все они были принесены ради одной цели — чтобы народы Европы обрели свободу и смогли сохранить собственное достоинство.

«Наш солдат внес колоссальные потери, колоссальные жертвы во имя свободы и достоинства народов Европы, стал воплощением мужества и благородства, стойкости и человечности и увенчал себя великой славой грандиозной победы», — отметил Путин в ходе выступления на параде Победы на Красной Площади.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев опубликовал обращение в преддверии 9 Мая. По его словам, День Победы является священным праздником для всех жителей России.