Пени — да, огромный долг — нет: что может грозить Долиной за неуплату налога на дом в Подмосковье

Юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев рассказал, что ждет певицу Ларису Долину, если информация о неуплате налогов за дом в Подмосковье на протяжении 15 лет окажется достоверной, сообщил REGIONS.

Эксперт пояснил, что обязанность по уплате налога на имущество для физических лиц возникает исключительно при наличии официально зарегистрированного права собственности на объект недвижимости. Если жилой дом фактически возведен, но не внесен в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), формальных оснований для начисления налога нет, поскольку с точки зрения закона объект налогообложения отсутствует.

Что касается сроков взыскания, как отметил юрист, действующее законодательство устанавливает максимальный период в три года. Любые утверждения о возможности единовременного начисления налога за 15 лет прямо противоречат нормам Налогового кодекса РФ. Юрист Русяев также добавил, что за просрочку платежа по имущественному налогу начисляются пени за каждый день задержки.

«Теоретически дом могут изъять и продать через процедуру взыскания, но здесь действует принципиальное ограничение — правило единственного жилья. Взыскание нельзя обратить на жилое помещение, если оно является для должника и его семьи единственным пригодным для постоянного проживания. Исключение составляет только ипотека. Этот запрет распространяется и на земельный участок, на котором стоит такое единственное жилье», — добавил юрист.

