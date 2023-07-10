Пенсионеры в зоне риска обмана мошенников: подробности махинаций в Ставропольском крае

Мошенника, который представлялся полицейским и обманным путем вынуждал пенсионеров отправлять ему деньги, задержали и будут судить, сообщает newstracker.ru .

В марте 2023 года пожилые люди Ставропольского края становились жертвами афериста, который звонил им по телефону и представлялся полицейским. Он утверждал, что близкие им люди стали участниками дорожно-транспортного происшествия. Мужчина уверял, что может помочь избежать наказания, если пенсионеры отправят ему на карту деньги. Мошенник требовал перевести от 100 до 200 тысяч рублей.

Правоохранительным органам удалось выяснить, кто звонил обманутым пенсионерам. Мужчину задержали. Следствие завершено. Теперь все необходимые документы направлены в суд для определения меры наказания.